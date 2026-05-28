Фото: администрация Муравленко

Жителей Муравленко приглашают на ночную диспансеризацию, которая пройдет 28 мая с 20:00 до 00:00. Об этом сообщили в городской администрации.

Муравленковцы посетят терапевта, сдадут лабораторные анализы, пройдут ЭКГ и спирография, измерят внутриглазного давления и сделают флюорография. Женщины дополнительно смогут посетить врача акушера-гинеколога, а мужчины - специалиста по репродуктивному здоровью.

Кроме того, все желающие смогут сдать кровь на липопротеин (А) - этот анализ позволит выявить риск наследственной гиперлипидемии.

Ночная диспансеризация пройдет во взрослой поликлинике, расположенной по адресу: ул. Новая, д. 2. При себе необходимо иметь паспорт.

