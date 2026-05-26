На Ямале обновят сертификат молодоженов. В него добавят шесть новых исследований

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В ямальский сертификат молодоженов добавят шесть новых лабораторных исследований. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Так, для обоих супругов добавят анализы на ферритин и два гормона щитовидной железы: тиреотропный (ТТГ) и тироксин (Т4). А для будущих мам в сертификат включат определение антител к вирусу краснухи и токсоплазме, а также анализ крови на витамин D.

Исследования ферритина и витамина D помогают избежать анемии и укрепить иммунитет. Контроль гормонов щитовидной железы важен для правильного развития мозга и нервной системы малыша, а тесты на антитела к краснухе и токсоплазме - профилактика инфекций, которые могут вызвать серьезные врожденные патологии.

Таким образом, своевременный скрининг позволит скорректировать все показатели еще до наступления беременности.

- Обновление программы стало возможным благодаря тому, что часть исследований, которые раньше входили в сертификат молодоженов, перенесена в программу бесплатной репродуктивной диспансеризации по ОМС, - прокомментировали в ведомстве.

