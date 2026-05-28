В Новом Уренгое из-за «Зеленого марафона» на несколько часов перекроют Ленинградский проспект

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое на несколько часов перекроют Ленинградский проспект. Причина этого - забег «Зеленый марафон», который пройдет 30 мая с 8:00 до 16:00, сообщили в городской администрации.

Перекрытие коснется не всегда проспекта, а лишь участка от улицы Геологоразведчиков до улицы Юбилейная.

Объехать данный участок можно будет по улицам 26 Съезда КПСС, Геологоразведчиков, Молодежная, Юбилейная, Таежная и Новая.

Кстати, участники марафона, выбирая дистанцию, могут сделать пожертвование. Все собранные средства передадут фонду «Вклад в будущее», чтобы помочь детям с ментальными особенностями и сиротам подготовиться к школе.

