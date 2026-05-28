Глава Салехарда утвердил дату выпускного вечера в 2026 году

Глава Салехарда Алексей Титовский утвердил 27 июня днем празднования для выпускников школ. Постановление об этом опубликовано на сайте городской администрации.

«Определить 27 июня 2026 года днем проведения торжественного мероприятия «Выпускной вечер» на территории городского округа город Салехард», - говорится в документе.

Выпускные вечера для одиннадцатиклассников проводятся в дни, рекомендованные Минпросвещением РФ. Однако регионы могут корректировать даты с учетом климатических особенностей и местных традиций.

Напоминаем, что в этом году на Ямале последний звонок прозвенел для порядка 3 300 одиннадцатиклассников и свыше 7 600 девятиклассников.

