Более трех тысяч ямальских одиннадцатиклассников прощаются со школой

Олег Якимов, глава поселка Уренгой

В школах Ямала звенит последний звонок: торжественные линейки проходят для порядка 3 300 одиннадцатиклассников и свыше 7 600 девятиклассников.

С праздником ямальских выпускников поздравил глава региона Дмитрий Артюхов. В своей речи он отметил, что последний звонок - символ начала новой главы в их жизнях.

- Совсем скоро для вас начнутся серьезные испытания - выпускные экзамены. Не волнуйтесь. Вы готовы. Знайте, вы умеете главное - думать, справляться с задачами и отвечать за результат. Пройдет время, и вы станете врачами, инженерами, кто-то вернется в школьный класс уже учителем и будет зажигать свет знаний в глазах новых поколений. Одни свяжут свое будущее с Ямалом, другие будут работать далеко за его пределами. Но где бы вы ни оказались, вы навсегда останетесь ямальцами. Это внутренний стержень, который сформировал Север. Это умение держать слово и оставаться человеком в любой ситуации, - сказал Дмитрий Артюхов.

Напоминаем, что школьники, набравшие наивысший балл, получат гранты от губернатора - 100 000 рублей. Такой же суммой поощрят педагогов, успешно подготовивших ребят к экзаменам.

Кстати, в прошлом году Ямал мог похвастаться 25 стобалльниками.

