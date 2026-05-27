По факту гибели рабочего на месторождении в Ямальском районе заведено уголовное дело

Фото: СУ СКР по ЯНАО

По факту гибели рабочего на месторождении заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла сегодняшним утром во время перекачки газового конденсат из стационарно установленной емкости в автоцистерну. В какой-то момент произошел взрыв, машина загорелась, а вместе с ней и водитель. Спасти его, как уже упоминалось выше, не удалось.

- Следователи выясняются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз, - прокомментировали в ведомстве.

Руководитель следственного управления Андрей Егоров взял расследование под свой личный контроль.

