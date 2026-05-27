Пожар на месторождении в Ямальском районе унес жизнь человека

Фото предоставлено КП

В Ямальском районе на территории одного из месторождений произошел смертельный пожар. Об этом сообщает муниципальная Единая дежурно-диспетчерская служба.

«27 мая в 10:10 утра на территории лицензионного участка произошел пожар, в результате которого погиб человек», - говорится в сообщении.

На данный момент пожарные ликвидируют последствия возгорания, устанавливается причина пожара.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске около двух ночи загорелся дом № 16/9 по улице Ленина. Прибывшие на вызов пожарные эвакуировали пять человек, но один из них скончался в машине скорой помощи.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.