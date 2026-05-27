На паромной переправе Салехард - Лабытнанги начали перевозить пассажиров.

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На паромной переправе Салехард - Лабытнанги вновь начали перевозить пассажиров. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В 13:00 состоялся пробный рейс с пассажирами со стороны Салехарда. А в 15:30 назначен пробный рейс (без автомобилей) от берега Лабытнанги.

Получить дополнительную информацию о работе паромной переправы можно по телефону диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46, а также у чат-бота «Переправа СХД - ЛБТ». Еще у северян есть возможность наблюдать за движением паромов в режиме онлайн..

Напоминаем, что сегодня на Ямале ожидается северо-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с.

