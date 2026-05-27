Ударили ножом, требовали деньги и машину: в Тазовском осудят фигурантов громкого преступления

Тазовский районный суд рассмотрит уголовное дело о разбое и вымогательстве. Главные фигуранты - двое местных жителей, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что мужчины сговорились украсть у своего знакомого деньги и автомобиль, а перед этим - похитить его.

- Реализуя задуманное, в вечернее время 5 августа 2025 года один из фигурантов два раза ударил потерпевшего ножом в ногу, а затем потребовал передать автомобиль стоимостью более 1 900 000 рублей и деньги в размере одного миллиона рублей. В этот момент другой фигурант демонстрировал жертве пистолет, - прокомментировали в мэрии.

Однако мужчина оказался не робкого десятка и оказался выполнять требование. Тогда преступники забрали из его машины 300 тысяч рублей и сотовый телефон.

Сейчас оба тазовчанина находятся под стражей. На имущество одного из них наложен арест.

