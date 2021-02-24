В Новом Уренгое поймали преступников, укравших из магазина терминалы с деньгами

Фото: УМВД России по ЯНАО

В полицию Нового Уренгоя поступило сообщение от сотрудника магазина. Он сообщил, что неизвестные лица украли два многофункциональных торгово-развлекательных терминала, в которых находились деньги на сумму более 97 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что злоумышленники вынесли терминалы под видом сотрудников технического обслуживания, далее они загрузили технику в машину и увезли на пустырь, где, при помощи монтировки, вскрыли терминалы и похитили деньги. После этого они скрылись с места происшествия.

В скором времени преступников удалось задержать. Ими оказались два ранее судимых местных жителя 1991 и 1985 годов рождения.

Сейчас злоумышленники обвиняются по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание за это - лишение свободы до пяти лет.

Один из подозреваемых задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении второго участника мера пресечения избирается.