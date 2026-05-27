Дачи в Тарко-Сале отстояли перед водной стихией. Спецслужбы трудились всю ночь

Дачи в Тарко-Сале отстояли перед водной стихией. По словам главы района Кирилла Трапезникова, на дальних дачах до семи утра наблюдался подъем воды, поэтому спецслужбы всю ночь укрепляли откосы и подсыпали песок на участках.

- Сейчас ситуация стабилизировалась - вода спадает. Рассчитываем, что дальше она пойдет естественным путем, и нагрузка на насыпь снизится, - добавил он.

По реке Пяку-Пур тоже есть снижение: с 20:00 вчерашнего дня и до 8:00 сегодняшнего утра уровень воды упал на 16 сантиметров. В промышленной зоне, районе гаражей, «Автодома» и снежного полигона вода также уходит.

Тем не менее режим повышенной готовности продолжает действует, все службы остаются на местах. Кроме того, планируется запуск беспилотника «Лунь-20» по маршруту от Тарко-Сале до Уренгоя, чтобы оценить ледовую обстановку.

