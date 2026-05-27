Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2026 4:27

Жителей Салехарда предупредили о летающем беспилотнике. Бояться не стоит!

Над Салехардом можно будет заметить летающий беспилотник
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

С 27 по 31 мая над Салехардом можно будет заметить беспилотник. Но волноваться не стоит: техника принадлежит ГКУ «Ресурсы Ямала», а цель ее полета - картографические работы, сообщили в городской администрации.

- Уважаемые салехардцы, убедительная просьба обратить внимание на это сообщение и поделиться этим постом с родными и близкими, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале прибыла спецгруппа по управлению беспилотниками «Лунь-20», которые помогут отслеживать водную ситуацию. Полученная информация будет передаваться сотрудникам «Ямалспаса» для контроля происходящего на труднодоступных территориях.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.