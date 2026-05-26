По маршруту Салехард - Питляр - Мужи - Горки запустят дополнительный вертолетный рейс. Об этом сообщили в администрации Шурышкарского района.

«В среду, 27 мая, планируется дополнительный вертолетный рейс по маршруту Салехард - Питляр - Мужи - Горки», - говорится в официальных соцсетях мэрии.

Обращаем внимание, что дополнительных мест по маршруту Горки - Мужи - Питляр - Салехард не предусмотрено, то есть билеты доступны только в одну сторону. Купить их можно в день вылета в кассах авиакомпании «Ямал».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что с 1 июня в Шурышкарском районе стартует сезон пассажирских перевозок. Первый запланированный рейс отправится по маршруту Мужи - Овгорт, по пути катер остановится в Новом Киевате и Ямгорте.

