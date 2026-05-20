С 1 июня в Шурышкарском районе стартует сезон пассажирских перевозок

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе сезон пассажирских перевозок стартует 1 июня и продлится до 10 октября. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Первый запланированный рейс отправится по маршруту Мужи - Овгорт, по пути катер остановится в Новом Киевате и Ямгорте.

Кстати, теперь добраться до Овгорта станет еще удобнее: рейсы будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам. Рейс на Лопхари будет осуществляться каждую среду, а рейс на Восяхово - во вторник и пятницу.

Ниже можно ознакомиться с расписанием движения катеров.

Фото: администрация Шурышкарского района

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Мужах построят водоочистные сооружения. Сейчас идет разработка проекта. Вода из подземного источника рядом с селом имеет большой процент примесей железа и других элементов, поэтому крайне важно правильно подобрать технологию очистки и необходимые для этого реагенты.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.