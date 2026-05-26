В Ноябрьске на два дня отключат горячую воду

Фото предоставлено КП

В четверг и пятницу, 28 и 29 мая, в Ноябрьске отключат горячую воду. Это связано с гидравлическими испытаниями на магистральных и внутриквартальных теплосетях, сообщили в городской администрации.

Специалисты «СЕВЭНКО» проверят трубопроводы на прочность и герметичность. Это поможет выявить потенциальные места утечек и подготовить сети к новому отопительному сезону.

После окончания гидравлических испытаний горячая вода вновь появится в квартирах горожан. Но если специалисты вдруг выявят технологические нарушения, подача воды начнется только после их устранения.

При обнаружении утечек ноябрян просят сообщать в центральную оперативно-диспетчерскую службу компании по телефону: 35-22-51 (работает круглосуточно).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что с 26 мая в Ноябрьске начали отключать отопление. Работы пройдут поэтапно.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.