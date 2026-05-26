Надымские казаки объявило набор граждан, желающих пройти курсы начальной военной подготовки

Фото: администрация Надымского района

Надымское хуторское казачье общество объявило набор граждан, желающих пройти курсы начальной военной подготовки. Об этом сообщили в администрации района.

Курсанты научатся управлять беспилотниками и оказывать первую помощь, освоят огневую и тактическую подготовки.

Во время обучение надымчане будут жить в палаточном лагере на территории Надымского района. Питание и снаряжение - бесплатное.

Сборы пройдут с 11 по 14 июня в рамках реализации проекта «Сборы НВП 2026», победившего в муниципальном конкурсе на предоставление субсидий СОНКО.

Записаться на курсы можно в личных сообщениях группы «Надымское хуторское казачье общество».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в регионе начался набор добровольцев в отряд БАРС «Ямал». Его основная задача - охрана критически важных объектов от атак БПЛА на территории региона.

