В Новом Уренгое на несколько месяцев перекроют дворы и мосты. Причина этого - ремонт

В Новом Уренгое начинается перекрытие дворов для автомобилистов. Это связано с запланированными работами, сообщили в городской администрации.

Так, с 25 мая перекрывается двор в микрорайоне Восточный (в районе домов 2/1, 2/2 «А», 2/2 «Б», 2/3 «А», 2/, 2/5, 2/6).

А с 30 мая перекрываются следующие участки дорог:

- двор по Ленинградскому проспекту (вдоль дома 5 «А» и во дворе домов 5 «А», 5, 7);

- двор в микрорайоне Советский (перед домами 1/3, 2/3, 2/4, за домами 9/3, 8/4);

- двор в микрорайоне Оптимистов (от улицы Новая, вдоль дома 4/2 до улицы Сибирская);

- мост через реку Седэяха (движение осуществляется по полосам).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое улицу Новая закрыли для ремонта почти на пять месяцев - с 10 мая по 1 октября. После жители получат красивую и ровную дорогу.

