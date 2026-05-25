Салехардец по пьяни зарезал собутыльника. Он вонзил нож в шею, лицо и грудь

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Пьяный салехардец зарезал друга и теперь имеет серьезные проблемы с законом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 24 мая 2026 года, когда мужчины решили провести время за рюмкой-другой. Поначалу все шло хорошо, но затем между ними возникла ссора, переросшая в кровавую поножовщину.

- Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес потерпевшему множество ударов ножом в шею, лицо и грудную клетку. От скончался на месте преступления, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

