В Салехарде ликвидируют несанкционированную свалку

Салехард берёт курс на чистоту: за гаражами у магазина «Эгоист» на улице Подшибякина кипела работа — местные активисты и коммунальщики разбирали несанкционированную свалку. Результат уже впечатляет: вывезли 180 кубометров мусора, но работы ещё хватит — их продолжат 5 июня.

Не осталась без внимания и территория на улице Зои Космодемьянской, 54: здесь тоже навели порядок силами добровольцев. Забавный момент случился с грудой окон — вдруг объявился хозяин и забрал их.

Горожане отмечают, что глядя на горы выброшенных вещей, невольно приходит мысль: свалка за гаражами ведь не сама собой выросла. Пора вспомнить простое правило: уважение к городу начинается с уважения к себе и соседям.

Напомним, в Салехарде 6 лет назад установили первые фотоловушки для борьбы с незаконными свалками. Это очень компактные устройства, устанавливаются скрытно, работают автономно с высоким разрешением съёмки. Экологи рассчитывают с помощью фотоловушек фиксировать все автомобили и водителей, которые незаконно вывозят мусор.

На сегодняшний день такие камеры установлены в четырёх местах, где наиболее часто скапливается мусор. Речь идет о районах ДНТ «Север», полигон ТБО, в районе гаражей «Лагуна».

