В Салехарде установили первые фотоловушки для борьбы с незаконными свалками
В Салехарде усилили работу по борьбе с несанкционированными свалками, установив первые фотоловушки. Как сообщили в администрации ямальской столицы, это очень компактные устройства, устанавливаются скрытно, работают автономно с высоким разрешением съёмки. Экологи рассчитывают с помощью фотоловушек фиксировать все автомобили и водителей, которые незаконно вывозят мусор.
На сегодняшний день такие камеры установлены в четырёх местах, где наиболее часто скапливается мусор. Речь идет о районах ДНТ «Север», полигон ТБО, в районе гаражей «Лагуна».
Работа камер идёт пока в тестовом режиме, но первые результаты уже есть: выявлены первые нарушители, которые выбрасывают мусор в зелёных зонах. В проблемных местах будут установлены и стационарные камеры.
ИСТОЧНИК KP.RU