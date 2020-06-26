В Салехарде установили первые фотоловушки для борьбы с незаконными свалками

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде усилили работу по борьбе с несанкционированными свалками, установив первые фотоловушки. Как сообщили в администрации ямальской столицы, это очень компактные устройства, устанавливаются скрытно, работают автономно с высоким разрешением съёмки. Экологи рассчитывают с помощью фотоловушек фиксировать все автомобили и водителей, которые незаконно вывозят мусор.

На сегодняшний день такие камеры установлены в четырёх местах, где наиболее часто скапливается мусор. Речь идет о районах ДНТ «Север», полигон ТБО, в районе гаражей «Лагуна».

Работа камер идёт пока в тестовом режиме, но первые результаты уже есть: выявлены первые нарушители, которые выбрасывают мусор в зелёных зонах. В проблемных местах будут установлены и стационарные камеры.

ИСТОЧНИК KP.RU