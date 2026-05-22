Жители Салехарда могут совместить приятное с полезным: сходить на выставку и помочь бойцам СВО

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда могут совместить приятное с полезным: познакомиться с творчеством Веры Пацевой и помочь бойцам СВО. Об этом сообщили в городской администрации.

В эту субботу на ранке «Дары Ямала» развернется выставка талантливой художницы и фотографа Веры Пацевой. Ее работы вдохновлены Русским Севером, культурой Ямала и красотой арктической природы.

Также за плечами Веры - участие в масштабном проекте «Россия» на ВДНХ, персональные выставки «Мой сон» и «Очарованная Севером», участие в культурных и просветительских проектах Ямала.

Вера регулярно участвует в благотворительных инициативах. Вот и в этот раз все вырученные средства она направит на помощь бойцам СВО.

