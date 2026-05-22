Как не потеряться и помочь другим: поисковый отряд «ЯМАЛ» проведет для салехардцев ликбез по безопасности

Фото: администрация Салехарда

Салехардское отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ» приглашает на очень полезное мероприятие, приуроченное к Международному дню пропавших детей. Об этом сообщили в городской администрации.

Для участников проведут ликбез по безопасности - расскажут, как не потеряться в лесу или в городе, и что делать, если это случилось. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах «Незабудка», «Собери рюкзак» и конкурсе рисунков на асфальте «Моя безопасность».

«Организаторы приглашают жителей Салехарда присоединиться к акции и поддержать деятельность добровольцев, волонтёров и правоохранительных органов, участвующих в поиске детей», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 23 мая с 12:00 до 17:00 на площади ЦКиС «Геолог».

