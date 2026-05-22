Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 5:33

Как не потеряться и помочь другим: поисковый отряд «ЯМАЛ» проведет для салехардцев ликбез по безопасности

Поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ» проведет для салехардцев ликбез по безопасности
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Салехардское отделение добровольческого поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ» приглашает на очень полезное мероприятие, приуроченное к Международному дню пропавших детей. Об этом сообщили в городской администрации.

Для участников проведут ликбез по безопасности - расскажут, как не потеряться в лесу или в городе, и что делать, если это случилось. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах «Незабудка», «Собери рюкзак» и конкурсе рисунков на асфальте «Моя безопасность».

«Организаторы приглашают жителей Салехарда присоединиться к акции и поддержать деятельность добровольцев, волонтёров и правоохранительных органов, участвующих в поиске детей», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 23 мая с 12:00 до 17:00 на площади ЦКиС «Геолог».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.