В Тарко-Сале на участке у лодочной станции «выросла» двухметровая насыпь. Она защитит город от паводка

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-сале на время угрозы паводка перекрыли подъезд к лодочной станции. Для защиты участка специалисты сделали насыпь длиной десять метров и высотой два метра, сообщили администрации Пуровского района.

По данным на 8:00 уровень воды в реке Пякупур прибавил еще 12 сантиметров и теперь составляет 867 сантиметров. А закраины составляют 30%.

- Ограничение будет действовать до завершения паводкового периода. Просим жителей города отнестись к временным мерам с пониманием, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что 22 мая в Тарко-Сале из-за крестного хода закроют сразу шесть улиц: Набережную Саргина, Геологов, Тарасова, Осеннюю, Совхозная и Республики. В этот день в храме пройдет престольный праздник - День перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. В 7:30 начнется водосвятный молебен, в 8:00 - Божественная литургия, а в 9:30 - крестный ход с иконой святителя Николая.

