В Тарко-Сале пройдет крестный ход с иконой святителя Николая. Из-за этого перекроют шесть улиц

В Тарко-Сале из-за крестного хода закроют сразу шесть улиц: Набережную Саргина, Геологов, Тарасова, Осеннюю, Совхозная и Республики. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.

«Завтра, 22 мая, с 9:30 до 12:00 в городе будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением крестного хода», - говорится в сообщении.

В этот день в храме пройдет престольный праздник - День перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. В 7:30 начнется водосвятный молебен, в 8:00 - Божественная литургия, а в 9:30 - крестный ход с иконой святителя Николая.

Ниже можно ознакомиться со схемой движения крестного хода.

