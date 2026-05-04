В Мужах построили дом для 23 семей, проживающих в аварийном жилье

Фото: Госстройнадзор ЯНАО

В Мужах построили еще один жилой дом. А сегодня он получил заключение заключение о соответствии, сообщили в региональном Госстройнадзоре.

- Специалисты проверили соответствие всех строительных работ и инженерных систем требованиям проектной документации. По итогу застройщик получил заключение о соответствии и сейчас занимается оформлением документов для ввода дома в эксплуатацию, - прокомментировали в мэрии.

Новый дом находится по улице Совхозная, 16. В него переедут 23 семьи, проживающие в аварийках.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Мужах построят водоочистные сооружения. Сейчас идет разработка проекта. Вода из подземного источника рядом с селом имеет большой процент примесей железа и других элементов, поэтому крайне важно правильно подобрать технологию очистки и необходимые для этого реагенты.

