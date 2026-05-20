Водитель грузовика, переехавший рабочего в Ямальском районе, избежал колонии

Ямальский районный суд вынес приговор водителю автобуса, который насмерть задавил вахтовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 5 января 2026 года на одном из месторождений. В тот день мужчина, подъезжая к группе рабочих, не заметил упавшего человека и наехал на него, причем несколько раз.

- Несмотря на крики других рабочих, водитель проехал взад и вперед, тем самым вновь наехав на потерпевшего. Он скончался на месте от полученных травм, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и приговорил его к 1 году 5 месяцам ограничения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что бизнесмен из Приуральского района отделался условным сроком за смерть человека. Рабочий сорвался со стропильной системы, расположенной на уровне третьего этажа, и упал на бетонные плиты.

