Ноябрьские дорожники готовятся приступить к ямочному ремонту. Работы стартуют в середине мая, как и было запланировано ранее, сообщили в городской администрации.

В первую очередь ремонт затронет улицу Изыскателей. Далее на очереди - улицы Шевченко и Северная. Общий объем работ - более трех тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Также в теплый сезон дорожные службы займутся устранением колейности, но на других участках. Эти масштабные работы запланированы на площади порядка двадцати четырех тысяч квадратных метров.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в 2026 году в регионе отремонтируют почти 160 километров дорог, из них 113 - региональные, а 45 - муниципальные. По словам глава регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Светланы Гиллих, улучшение дорожной инфраструктуры ведется комплексно: обновляется не только покрытие, но и коммуникации, тротуары, освещение и озеленение.

