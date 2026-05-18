Салехардские власти утвердили правила сохранения памяти о погибших защитниках Отечества. Соответствующее положение опубликовано на официальном сайте городской администрации.

«Утвердить положение об увековечении памяти на территории городского округа город Салехард погибших при защите Отечества», - говорится в тексте.

В документе указано, как присваивать имена героев муниципальным учреждениям; ставить памятники, мемориальные доски, стелы и бюсты; создавать уголки памяти; публиковать информацию в СМИ; организовывать выставки и соревнования имени погибших.

Финансирование планируется брать из трех источников: средства человека, пожелавшего увековечить память героя; бюджет Салехарда; добровольные пожертвования.

Обращаем внимание, что подать ходатайство об установке памятника или присвоении имени разрешается не раньше чем через пять лет после гибели человека.

