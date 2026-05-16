В Салехарде появится мурал, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

«В Салехарде появится новый мурал - в память о нашем ветеране Николае Тимофеевиче Шакурове. Сегодня ему исполнилось бы 100 лет, но подвиг его поколения бессмертен, как и благодарность потомков», - написал он в своих соцсетях.

Портреты Николая Тимофеевича символично украсят фасад дома на улице Мира. И, таким образом, ушедший герой навсегда останется вместе с Салехардом.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что по просьбе молодежи в Новом Уренгое появился мурал с портретом Сергея Бодрова-младшего. Он находится за торговым центром «Сибирь».

