Ямальцев просят убрать транспорт, оставленный на переправе Салехард - Лабытнанги. Причина этого - подготовка к запуску паром, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

« Уважаемые пользователи переправы между Салехардом и Лабытнанги! Убедительная просьба убрать свои автомобили от подъездов к КПП! Иначе они будут эвакуированы!», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что сегодняшним утром между Салехардом и Лабытнанги начали летать вертолеты. Первый утренний рейс выполняется из Салехарда в 7:00, далее - по расписанию. Всего в течение дня запланировано по восемь рейсов в прямом и обратном направлениях.

Стоимость проезда взрослого пассажира - 2 040 рублей, с картой «Морошка» - 1 560 рублей. Детский билет - 1 020 рублей и 780 рублей соответственно. Провоз багажа весом более 20 килограммов обойдется в 20,40 рублей за килограмм, с «Морошкой» - 15,60 рублей. Приобрести билеты можно в кассе аэровокзала Салехарда, в Лабытнанги - на вертодроме.

