Вертолеты начали перевозить пассажиров между Салехардом и Лабытнанги

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Между Салехардом и Лабытнанги начали летать вертолеты. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На Оби в районе Салехарда начинается подвижка льда. Суда на воздушных подушках прекратили перевозку пассажиров. Вместо них на линию вышли вертолеты», - говорится в сообщении.

Первый утренний рейс выполняется из Салехарда в 7:00, далее - по расписанию. Всего в течение дня запланировано по восемь рейсов в прямом и обратном направлениях.

Стоимость проезда взрослого пассажира - 2 040 рублей, с картой «Морошка» - 1 560 рублей. Детский билет - 1 020 рублей и 780 рублей соответственно. Провоз багажа весом более 20 килограммов обойдется в 20,40 рублей за килограмм, с «Морошкой» - 15,60 рублей. Приобрести билеты можно в кассе аэровокзала Салехарда, в Лабытнанги - на вертодроме.

Обращаем внимание, что перевозка вертолетами продлится до момента освобождения реки ото льда. Далее на линию выйдут паромы.

Уточнить информацию можно по телефонам:

- аэропорт Салехард: +7 (34922) 4-17-36, +7 (34922) 3-89-32;

- вертолетная площадка Лабытнанги: +7 (908) 860-84-80.

