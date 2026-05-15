Жителей Ноябрьска и Муравленко проконсультируют по вопросам детского отдыха

Фото: администрация Ноябрьска

Юрисконсульт Анастасия Суваркова проконсультирует ноябрьских и муравленковских родителей по вопросам детского отдыха и качества детских товаров. Все, что для этого нужно - позвонить на специальную горячую линию.

«Филиал Центра гигиены и эпидемиологии проведет в Ноябрьске и Муравленко горячую линию, посвященную защите прав потребителей по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров», - говорится в официальных соцсетях администрации Ноябрьска.

Звонки будут принимать с 11 до 22 мая по телефону: 8 (3496) 33-43-32 (доб. 3).

Также свои вопросы можно отправит в письменной форме по адресу: 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики д. 1. Или по электронной почте: nbr@cgsen89.ru.

Напоминаем, что ранее в Ноябрьске прошла горячая линия по вопросам оказания транспортных и туристских услуг.

