Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска могут проконсультироваться по вопросам оказания транспортных и туристских услуг. Для этого администрация запустит специальную горячую линию.

«Администрация Ноябрьска проведет горячую линию, посвященную защите прав потребителей при оказании транспортных и туристских услуг», - говорится в официальных соцсетях мэрии.

Звонки будут приниматься 12 мая с 9:00 до 17:00 по номеру: 36-10-29. Перерыв - с 12:30 до 14:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ноябрьский бизнесмен, в чьем заведении отравились 39 человек, предстанет перед судом. По версии следствия, мужчина продавал шаурму, которая готовилась с грубым нарушением санитарных норм и правил. Отсутствовали документы на продукты, а сами они хранились с нарушениями (были и просроченные). Работники не соблюдали правила личной гигиены, дезинфекция в производственных помещениях и торговом зале не проводилась.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.