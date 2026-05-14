Контейнерные площадки Ноябрьска приводят в порядок после снегопада

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске завершаются работы по наведению порядка на контейнерных площадках. Как сообщили в муниципальном предприятии «НСАТ», которое отвечает за сбор и вывоз отходов, из 400 площадок почти 95 % приведены в надлежащее состояние.

После обильного снегопада контейнерные площадки нуждались в расчистке территории, сбору и вывозу накопившийся мусор. Сейчас на линии работают 12 мусоровозов - они обеспечивают регулярный вывоз отходов во всех районах Ноябрьска, в том числе в Вынгапуровском.

Предприятие продолжит следить за порядком на площадках и при необходимости будет корректировать график вывоза мусора, чтобы поддерживать чистоту.

Напоминаем, что сегодня Ноябрьск продолжают расчищать от снега. Так, дорожные службы приводят в порядок тротуары на улицах Шевченко, Энтузиастов, Малой Магистральной и Ленина. Вывозят снег с улицы 40 лет Победы и проспекта Мира.

Грейдеры чистят улицы Изыскателей, Энтузиастов, Гагарина, 3-й, 14-й и 16-й проезды промзоны, микрорайон Железнодорожников.

Продолжаются работы на проезжей части по улицам Ленина, Советская, Муравленко, Магистральная, а также по очистке подъездных карманов к автобусным остановкам.

