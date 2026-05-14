Ноябрьск продолжают расчищать от снега. Где ведутся работы?

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьск продолжают расчищать от снега. Техника работает круглосуточно, сообщили в городской администрации.

Сейчас дорожные службы приводят в порядок тротуары на улицах Шевченко, Энтузиастов, Малой Магистральной и Ленина. Вывозят снег с улицы 40 лет Победы и проспекта Мира.

Грейдеры чистят улицы Изыскателей, Энтузиастов, Гагарина, 3-й, 14-й и 16-й проезды промзоны, микрорайон Железнодорожников.

Продолжаются работы на проезжей части по улицам Ленина, Советская, Муравленко, Магистральная, а также по очистке подъездных карманов к автобусным остановкам.

Напоминаем, что 10 и 11 мая Ямал накрыла сильнейшая буря: порывы ветра достигали 30 метров в секунду и сопровождались снегопадом. Особенно досталось Ноябрьску, Муравленко, Губкинскому и Пуровскому району: дворы и дороги утопают в снегу, не работают аэропорты, ветер рвет обшивку домов и крыши, коммунальщики выбиваются из сил, цены на такси взлетели до небес и не только.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.