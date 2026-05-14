Летом в Ямальском районе высадят около 100 000 цветов и 900 деревьев

Фото: администрация Ямальского района

Ямальский района присоединится к акциям «Сад памяти» и «Сохраним лес»: за короткое северное лето будет высажено около 100 000 цветов и 900 деревьев. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Каждый год озеленению поселков уделяется большое внимание. Яркие краски появляются на новых клумбах в парках, скверах, на детских площадках и общественных территориях, делая их еще уютнее, - прокомментировали в мэрии.

Всего же этим летом на Ямале высадят более 1 300 000 цветов, 11 000 деревьев и свыше 200 000 кустарников. Взор северян будут радовать проверенные сорта и виды растений, адаптированные к климатическим условиям региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что летом улицы Ноябрьска украсят более 105 000 самых разных цветов. Всего будет высажено 33 вида. Среди них - гортензия метельчатая, бегония межвидовая и вечноцветущая, петуния, флокс, лобелия и лобелия ежевидная, роза, газания, остеоспермум, сальвия блестящая, агератум и не только.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.