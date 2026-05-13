Фото: администрация Ноябрьска

Предстоящим летом улицы Ноябрьска украсят более 105 000 самых разных цветов. Об этом сообщили в городской администрации.

Ноябрьск преобразится благодаря разнообразию растений - всего будет высажено 33 вида. Среди них - гортензия метельчатая, бегония межвидовая и вечноцветущая, петуния, флокс, лобелия и лобелия еживидная, роза, газания, остеоспермум, сальвия блестящая, агератум и не только.

В рамках программы «Мой двор» планируется высадить клены Гиннала, рябину дуболистную и черноплодную, смородину.

А отремонтированные дворы украсят пышные петунии и душистая сирень.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ноябрьские дорожники готовятся приступить к ямочному ремонту. В первую очередь работы затронут улицу Изыскателей. Далее на очереди - улицы Шевченко и Северная. Общий объем ремонта - более трех тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

