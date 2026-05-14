С 15 мая в Новом Уренгое закроют часть улицы Железнодорожная и проезды во дворах микрорайона Мирный

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое грядет закрытие дорог: уже с 15 мая станут недоступны часть улицы Железнодорожная и проезды во дворах микрорайона Мирный. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, проезд по улице Железнодорожная закроется от дома №16 до улицы Комсомольская. А в микрорайоне Мирный проехать будет нельзя около домов № 1/1, №1/2 и №1/3.

Фото: администрация Нового Уренгоя

- Неудобства временные, выбирайте пути объезда и места для парковки заранее, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое улицу Новая закрыли для ремонта почти на пять месяцев - с 10 мая по 1 октября. После жители получат красивую и ровную дорогу.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.