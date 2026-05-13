Приуральский поисковый отряд «Вектор» поднял семь бойцов Красной Армии и множество артефактов

Приуральский поисковый отряд «Вектор» завершил полевой сезон «Вахты памяти - 2026». Он проходил в полях Городищенского района Волгоградской области, сообщили в районной администрации.

Усилия северян не прошли даром. Они подняли останки семи солдат, которые долгие годы считались пропавшими без вести, и нашли множество исторических артефактов. Это компас 1939 года (найден в блиндаже), советские звездочки (были на пилотках двух бойцов), три монеты 1939 года (лежали с одним из солдат), кожаный портмоне (находился в воронке) и зубная щетка с маркировкой «Завод им. Комсомольской правды, г. Ленинград».

Кстати, в этом году поисковики «Вектора» несли «Вахту памяти» с ребятами из поискового отряда имени «Василия Давыдова» школы Салемала.

