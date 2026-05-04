Приуральские школьники-поисковики подняли своего первого бойца Красной Армии

Фото: администрация Приуральского района

Школьный поисковый отряд «Огонек» из Катравожа поднял своего первого бойца Красной Армии. Об этом сообщили в администрации Приуральского района.

Сейчас ребята находятся в Кировском районе Ленинградской области. Кстати, это их первая экспедиция.

- Каждая такая находка - это вклад в нашу общую историю, возвращение имени бойцу, обретение для него места упокоения. А для семьи война - долгожданная информация, - говорят юные поисковики.

Участники поездки обрели множество полезных навыков: отработали при помощи компаса и карты теорию и практику ориентирования на местности, изучили основы антропологии и работы с взрывоопасными предметами, освоили металлоискатель и щуп. А еще ребята посетили музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

