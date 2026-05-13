С 20 мая на Ямале начинает действовать особый пожароопасный сезон

Фото: администрация Шурышкарского района

С 20 мая и до 20 сентября на Ямале будет действовать особый пожароопасный сезон. Как правило, в этот период возрастает риск возникновения лесных и торфяных пожаров, сообщили в администрации Шурышкарского района.

Ямальцам строго запрещено разводить в лесах костры и разжигать мангалы - даже небольшая искра может привести к масштабному пожару. А на дачных участках нельзя сжигать бытовые и профессиональные отходы.

Кроме того, под запретом выжигание сухой травы на земельных участках. Это одна из самых частых причин возникновения пожаров, которая наносит огромный вред природе.

- Помните, что соблюдение этих правил - не просто формальность, а ваша ответственность за безопасность родной природы и жителей Ямала. Неосторожное обращение с огнем может привести к непоправимым последствиям, - обратились в мэрии к землякам.

