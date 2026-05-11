Ледоход на реке Обь пришел на Ямал

Ранним утром 10 мая на реке Обь, движущийся с территории Югры, достиг и уже пересек границу Ямало-Ненецкого автономного округа. за сутки он продвинулся на 40 километров. Ранее эксперты предполагали, что в ледоход на Оби достигнет Салехарда 13 мая вместо 22 мая.

На сегодня, 11 мая, ледоход на реке замедлился из-за погодных условий. По Оби идут две головы. Они остановились в 105 км от окружной столицы.

На Малой Оби лед находится ниже Шурышкар, на Большой едва движется в районе Питляра. В районе села Горки большая Обь освободилась ото льда. Добавим, что 2026 Обь вскрылась раньше обычного. В 2025 году первая подвижка льда в этом же районе началась 8 мая.