Накануне Дня Победы в Салехарде откроется Стена Памяти с портретами северян, участвующих в Великой Отечественной войне

Накануне Дня Победы в Салехарде откроется Стена Памяти с фотографиями северян, защищавших Отечество в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в городской администрации.

Главным событием дня станет торжественное открытие Стены памяти «Народная Победа» - это место, где оживают истории героев, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей страны, - отметили в мэрии.

Торжественная церемония открытия пройдет в 15:00 на улице Ленина.

Также среди мероприятий 8 мая - патриотические акции «Георгиевская ленточка» и «Лучи Победы», историко-патриотические спортивные игры «Помним. Чтим. Защитим», блицтурнир по шахматам, кинолекторий «Бой идет не ради славы» и концерты у домов ветеранов.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в День Победы жители Салехарда присоединятся к шествию «Бессмертного полка». Сбор участников назначен в 10:00 возле дома № 30«А» по улице Чубынина, а старт - в 10:30. Сначала салехардцы пройдут по улице Чубынина, далее поднимутся на мост «Факел», затем завернут на проспект Молодежи и по итогу окажутся в парке Победы.

