Фото: администрация Салехарда

Совсем скоро наступит 81-летие победы в Великой Отечественной войне - дата, которая напоминает нам о мужестве и героизме наших предков. В этот день ямальцы, держа портреты своих героев, единым строем пройдут в колонне «Бессмертного полка» и тем самым отдадут дать уважения тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Рассказываем, все о «Бессмертном полке» на Ямале 9 мая 2026 года: где и во сколько пройдет, как принять участие.

Салехард

Фото: администрация Салехарда

В День Победы жители Салехарда присоединятся к шествию «Бессмертного полка».

Сбор участников назначен в 10:00 возле дома № 30«А» на улице Чубынина, а старт - в 10:30. Сначала салехардцы пройдут по улице Чубынина, далее поднимутся на мост «Факел», затем завернут на проспект Молодежи и по итогу окажутся в парке Победы.

Новый Уренгой

В газовой столице шествие «Бессмертного полка» станет одним из главных мероприятий ко Дню Победы. В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны, участники вооруженных конфликтов, коллективы предприятий и организаций, учащиеся и студенты, представители общественных и политических организаций.

Маршрут следования - проспект Ленинградский. Начало построения колонны назначено на 10:30, а самое шествия начнется в 11:00.

Фото: администрация Нового Уренгоя

Кроме того, с 9 по 11 мая ТРЦ «Солнечный» покажет на своем главном экране видеоролик с портретами участников Великой Отечественной войны и краткой информацией о них. Это будет «Бессмертный полк» в цифровом формате.

Ноябрьск

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске шествие «Бессмертного полка» пройдет в полдень по улице Ленина (от одноименной остановки до Площади Памяти. Желающих принять участие ждут у остановки «Улица Ленина» к 11:30, а старт колонны назначен ровно на 12:00.

Лабытнанги

Присоединится к шествию «Бессмертного полка» и Лабытнанги. Колонна начнет свой путь в 15:00 от здания железнодорожного вокзала, а завершит на площади В.Нака.

Фото: администрация Приуральского района

Сразу после этого на площади стартует череда мероприятий - праздничный концерт «Единство в памяти, сила в подвиге» и акция «Солдатская каша».

Муравленко

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко шествие «Бессмертного полка» начнется в 14:15 от городской администрации. Далее горожане пройдут по улицам Ленина, Губкина и в итоге остановятся у парка «Месторождения».

Губкинский

Жители Губкинского также готовятся принять участие в «Бессмертном полке». Построение колонный начнется на улице Набережная сразу после окончания церемонии возложения цветов на площади Воинской Славы. Старт шествия - в 12:30.

Фото: администрация Губкинского

Обращаем внимание, что заходить на площадь необходимо со стороны проспекта Мира.

Надым

Фото: администрация Надымского района

В Надыме шествие «Бессмертного полка» начнется в 13:00. Горожане, вместе с портретами своих героев, пройдут по улице Зверева и Ленинградскому проспекту.

Тарко-Сале

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале объединили шествие участников Бессмертного полка и трудовых коллективов города. Оно начнется в 12:00 и завершится через час возле мемориального комплекса «Воинам освободителям».

Как стать участником?

Принести с собой фотографию или штендер с изображением вашего героя - ветерана армии или флота, труженика тыла, партизана, узника концлагеря, блокадника или бойца сопротивления. Можно указать фамилию, имя, отчество, звание и род войск.

Что еще могут использовать участники «Бессмертного полка»?

Также участники «Бессмертного полка» могут использовать символику Российской Федерации и Ямала, традиционные атрибуты Дня Победы (Знамя Победы, ордена Великой Отечественной войны, орденские и георгиевские ленточки, тематические транспаранты с лозунгами).

Флагоносцы могут быть одеты в форму солдат Красной Армии времен Великой Отечественной войны (плащ-палатка, пилотка, гимнастерка и прочее).

Что недопустимо в использовании!

Ни в коем случае нельзя использовать корпоративную символику, а также лозунги и атрибутики, не связанные с праздником Победы и оскорбляющие чувства граждан.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.