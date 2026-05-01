Автозимники в Пуровском районе закрывают на лето

Движение по сезонным трассам прекращается с 1 мая

В Пуровском районе завершился сезон эксплуатации автозимников — уже в полночь 1 мая они закрыты для всех видов транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и ЖКХ района.

Под запрет в первую очередь попадёт муниципальный зимник «Подъезд к селу Халясавэй»: он прекратит работу до следующего сезона. Дорога была открыта с 20 декабря, её протяжённость составила 63,52 км, а пропускная способность позволяла пропускать транспорт массой до 40 тонн.

Одновременно с ним закроют и автозимник Коротчаево — Красноселькуп. До наступления полуночи 1 мая по нему ещё можно было проехать, но с ограничениями: движение разрешено только легковым полноприводным автомобилям массой не более 3,5 тонны — причём круглосуточно.

Водителям стоит учесть эти изменения при планировании маршрутов: с наступлением тепла зимники уйдут на перерыв до следующего холодного сезона.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.