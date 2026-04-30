Фото предоставлено КП

Зимник Коротчаево - Красноселькуп закроется в ночь на 1 мая. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На данный момент проезд для машин весом до 3 500 тонн открыт круглосуточно, а для транспорта массой от 3 500 до 30 тонн - с 20:00 до 8:00.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что движение по ледовой переправе Салехард - Лабытнанги прекратилось в ночь на 29 апреля. Теперь пассажиров перевозят суда на воздушной подушке. Стоимость проезда для взрослого с картой «Морошка» составляет 200 рублей, без - 260 рублей. Детям проезд обойдется в 100 и 130 рублей соответственно. Провоз 10 килограммов багажа добавит к стоимости 20 или 26 рублей. Приобрести билеты можно в павильонах на обеих сторонах Оби.

