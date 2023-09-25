В Надымском районе высадили более тысячи саженцев сибирской ели

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе высадили 1 218 хвойных растений, из них более 70 - в райцентре. Деревья украсили аллею в районе детского сада «Газовичок», сообщили в администрации муниципалитета.

Активисты высадили саженцы сибирской ели, подаренные обществом «Новатэк-Юрхаровнефтегаз».

Также в минувшие выходные в городе прошел субботник. Несмотря на погоду, коллективы учреждений, волонтеры и просто неравнодушные жители навели порядок в сквере имени Ю. Топчева и на улице Кедровая - всего 348 человек. Общими силами им удалось собрать 9,8 кубометров мусора.

Фото: администрация Надымского района

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме высадили 50 кустов сирени.