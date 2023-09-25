В Лабытнанги строится еще одна мощная котельная

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги совершенствуют объекты коммунального комплекса. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

По словам градоначальницы, к стратегическим объектам жизнеобеспечения на Крайнем Севере относятся котельные. Сейчас в городе проходит модернизацию существующих и строительство новой (на перекрестке улиц Обская-Автострадная).

- Мощный объект на 30 МВт должен обеспечить теплом существующие и возводимые дома в этом развивающемся микрорайоне, - подчеркнула Марина Трескова.

Также в Лабытнанги прокладываются новые и капитально ремонтируются магистральные сети тепловодоснабжения.

Напоминаем, что параллельно в городе ведется строительство водоочистных сооружений. Объект будет готов до конца 2024 года.