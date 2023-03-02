В Лабытнанги очистные сооружения достроят до конца 2024 года

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги очистные сооружения достроят до конца года. Сейчас объект готов на 35%, сообщили в городской администрации.

Уже собран металлокаркас четырехэтажного здания технического блока, совмещенного с административно-бытовым корпусом. Полностью готовы фундаменты городского коллектора и двух емкостей-усреднителей, отвечающих за равномерное поступление и очищение сточных вод.

Сейчас рабочие «Энком КСМ» завершают монтаж трубопровода по выпуску очищенных сточных вод. Его протяженность составит 1 800 метров, половина из которых уже погружены на опоры и сварены в сплошной канал.

Фото: администрация Лабытнанги

Также в систему очистных сооружений входят три биореактора, один из которых подлежит демонтажу. Два других оснастят новым технологическим оборудованием - установят кассеты со специальными фильтрами, которые позволяют глубоко очищать сточные воды от загрязняющих веществ.

Мощность комплекса составит 7 тысяч кубометров в сутки. С его вводом в эксплуатацию повысится степень защиты окружающей среды и увеличится возможности для ввода нового жилья.