Мошенники, орудующие в соцсетях, выдают себя за главу Ноябрьска

Фото: Алексей Романов, соцсети

Мошенники, орудующие в соцсетях, продолжают действовать от глав ямальских городов. Ранее о том, что его именем представляются аферисты, сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский, а теперь очередь дошла и до главы Ноябрьска Алексея Романова.

«Уважаемые земляки! Преступники ежедневно придумывают все новые инструменты обмана. Уже выявлены факты, когда ноябрянам с фейковых аккаунтов приходили сообщения от моего имени. Прошу вас проявлять бдительность», - написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он призвал ноябрян не сообщать никому данные своих банковских карт, коды и одноразовые пароли, которые приходят в СМС, а также дал ссылки на свои реальные странички в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на канал в «Telegram».